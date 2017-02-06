В "Балтике" подтвердили переговоры с Черевченко

Пресс-атташе "Балтики" Сергей Кандалов подтвердил информацию о переговорах клуба с тренером Игорем Черевченко. По информации "СЭ", экс-наставник "Локомотива" в понедельник возглавит калининградцев, а на руководящие должности также придут бывший спортивный директор железнодорожников Кирилл Котов и бывший менеджер "Торпедо" из Армавира Тимур Лепсая.

- На данный момент происходит совещание руководства клуба и области, в котором участвует Черевченко. На данный момент это вся конкретная информация, - цитирует ТАСС Кандалова.

После 24 туров "Балтика" занимает 19-е место в турнирной таблице первенства России в ФНЛ.