12:44 | ФУТБОЛ — ФНЛ

В 2018 году "Динамо" может сыграть с "Барселоной" на новом стадионе

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Старший вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта "ВТБ Арена Парк" Андрей Перегудов подчеркнул, что на данный момент проект выполнен на 60 процентов. По его словам, на открытии стадиона "Динамо" сыграет с одной из российских команд, а в 2018 году планируется приглашение серьезного зарубежного соперника.

- Если оценивать траты, то мы выполнили уже около 60 процентов от всех работ, - начал Перегудов. - Летом следующего года на стадионе будет уже футбольное поле. В октябре, как вы знаете, состоится первый матч. С кем? Работы пока ведутся.

В 2017-м осенью серьезный иностранный клуб приехать не сможет играть из-за загруженного графика, поэтому мы, скорее всего, проведем игру с отечественной командой. А вот в 2018-м хотим позвать серьезного иностранного соперника - либо сборную, либо клуб. Ведутся переговоры с "Барселоной". (Михаил ГОНЧАРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Ковтун

Сыграли бы лучше с Динамо Дрезден - они тоже в пердиве играют.

13:17

burberry123

Динамо ведет переговоры с охранником на проходной офиса Барсы, чтоб пройти к ящику для писем

13:12

Андрей Троцкийй

Интересно, а Барселона в курсе?

13:06

burberry123

А расплачиваться они будут своими акциями за приглашение барсы?

13:06

Патриот Сибири

Динамо решило осветить новый стадион изнасилованием от Барселоны. Молодцы.

13:05

Вьери

Я просто писаю кипятком от смеха xDDDDD

13:05

васятка

Ага, Барсе делать нечего с ФНЛьщиками товарняки гонять, и с Динамой и с Енисеем и с Луч-Энергией готовы.

12:59

shpasic

хахаххаха, если только с какой-нибудь смоленской Барселоной)

12:58

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