В 2018 году "Динамо" может сыграть с "Барселоной" на новом стадионе

Старший вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта "ВТБ Арена Парк" Андрей Перегудов подчеркнул, что на данный момент проект выполнен на 60 процентов. По его словам, на открытии стадиона "Динамо" сыграет с одной из российских команд, а в 2018 году планируется приглашение серьезного зарубежного соперника.

- Если оценивать траты, то мы выполнили уже около 60 процентов от всех работ, - начал Перегудов. - Летом следующего года на стадионе будет уже футбольное поле. В октябре, как вы знаете, состоится первый матч. С кем? Работы пока ведутся.

В 2017-м осенью серьезный иностранный клуб приехать не сможет играть из-за загруженного графика, поэтому мы, скорее всего, проведем игру с отечественной командой. А вот в 2018-м хотим позвать серьезного иностранного соперника - либо сборную, либо клуб. Ведутся переговоры с "Барселоной". (Михаил ГОНЧАРОВ)

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