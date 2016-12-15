В 2018 году "Динамо" может сыграть с "Барселоной" на новом стадионе

Старший вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта "ВТБ Арена Парк" Андрей Перегудов подчеркнул, что на данный момент проект выполнен на 60 процентов. По его словам, на открытии стадиона "Динамо" сыграет с одной из российских команд, а в 2018 году планируется приглашение серьезного зарубежного соперника.
- Если оценивать траты, то мы выполнили уже около 60 процентов от всех работ, - начал Перегудов. - Летом следующего года на стадионе будет уже футбольное поле. В октябре, как вы знаете, состоится первый матч. С кем? Работы пока ведутся.
В 2017-м осенью серьезный иностранный клуб приехать не сможет играть из-за загруженного графика, поэтому мы, скорее всего, проведем игру с отечественной командой. А вот в 2018-м хотим позвать серьезного иностранного соперника - либо сборную, либо клуб. Ведутся переговоры с "Барселоной". (Михаил ГОНЧАРОВ)
ВТБ принял решение о продаже акций "Динамо"//
Андрей Перегудов: "Считаем правильным, что общество "Динамо" будет самостоятельно управлять командой"
Ковтун
Сыграли бы лучше с Динамо Дрезден - они тоже в пердиве играют.
13:17
burberry123
Динамо ведет переговоры с охранником на проходной офиса Барсы, чтоб пройти к ящику для писем
13:12
Андрей Троцкийй
Интересно, а Барселона в курсе?
13:06
burberry123
А расплачиваться они будут своими акциями за приглашение барсы?
13:06
Патриот Сибири
Динамо решило осветить новый стадион изнасилованием от Барселоны. Молодцы.
13:05
Вьери
Я просто писаю кипятком от смеха xDDDDD
13:05
васятка
Ага, Барсе делать нечего с ФНЛьщиками товарняки гонять, и с Динамой и с Енисеем и с Луч-Энергией готовы.
12:59
shpasic
хахаххаха, если только с какой-нибудь смоленской Барселоной)
12:58