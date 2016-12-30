Уткульбаев сменил Хузина в "Нефтехимике"

"Нефтехимик" объявил о назначении на пост главного тренера Юрия Уткульбаева. 47-летний специалист сменил на этом посту Рустема Хузина, известного работой в "Амкаре". Уткульбаев, будучи игроком, и сам выступал за клуб из Нижнекамска в 1990 годах.

"Футбольный клуб "Нефтехимик" благодарит Рустема Хузина за совместную работу и желает дальнейших успехов на тренерском поприще", – говорится в заявлении пресс-службы.

Его последним местом работы был "Актобе". Также в 2010 году под руководством Уткульбаева казанская "молодежка" завоевала Кубок Содружества. Напомним, что "Нефтехимик" занимает последнее место в таблице первенства ФНЛ, одержав лишь три победы в 24 матчах сезона.