16:06 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Урал" проиграл "Тюмени" в матче за 5-е место Кубка ФНЛ

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"Урал" уступил "Тюмени" в матче за 5-е место Кубка ФНЛ. Команды обменялись голами в основное время – отличились Хасан Мамтов и Александр Ставпец. Но в серии пенальти победу праздновали представители ФНЛ.

Кубок ФНЛ

Матч за 5-е место

"Урал" – "Тюмень" – 1:1 (0:0). Пенальти – 1:3

Голы: Мамтов, 68 – с пенальти (0:1). Ставпец, 81 (1:1).

"Урал": Арапов (Тимофеев, 63), Меркулов, Панков, Табидзе, Новиков, Коробов, Серченков, Глушков (Гавтадзе, 55), Павлюченко, Манучарян (Ломакин, 46), Юсупов (Ставпец, 66).

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