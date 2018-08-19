Украинский защитник "Нижнего Новгорода" отвернулся от флага России во время исполнения гимна

Защитник "Нижнего Новгорода" Виталий Федорив перед началом матча 7-го тура ФНЛ против "Сочи" (1:0) проявил неуважение к государственным символам России. Украинец во время исполнения гимна не повернулся к флагу России, как это сделали все другие футболисты. Матч проходил на стадионе "Фишт".

Федорив является воспитанником киевского "Динамо". На Украине также выступал за "Кривбасс", "Говерлу" и донецкий "Олимпик". С 2008 по 2011 год выступал за "Амкар". Летом 2017 года подписал контракт с нижегордским "Олимпийцем", который перед началом этого сезона был переименован в "Нижний Новгород".