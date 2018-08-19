Украинский защитник "Нижнего Новгорода" демонстрирует неуважение к флагу и гимну России не в первый раз

Кадр из трансляции матча "Сочи" - "Нижний Новгород". Виталий ФЕДОРИВ не повернулся к флагу России во время исполнения гимна.

Украинский защитник "Нижнего Новгорда" Виталий Федорив в субботу демонстративно не повернулся к флагу России во время исполнения гимна РФ в матче ФНЛ против "Сочи" (3:1). Игра проходила на стадионе "Фишт".

Кадр из трансляции матча "Сочи" - "Нижний Новгород". Виталий ФЕДОРИВ не повернулся к флагу России во время исполнения гимна.

Для Федорива такой поступок - не первый в этом сезоне. Ранее он не повернулся к флагу России перед игрой 1-го тура ФНЛ против "Мордовии" (2:2), которая проходила в Саранске. Тогда на это никто не обратил внимания, несмотря на то, что игрок вышел на поле с капитанской повязкой.

Кадр из трансляции матча "Мордовия" - "Нижний Новгород". Виталий ФЕДОРИВ (в центре) не повернулся к флагу России во время исполнения гимна.