19:04 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Участница шоу "Дом-2" ушла с проекта ради защитника "Факела"

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Участница проекта "Дом-2" Ирина Пинчук ушла с телевидения ради защитника "Факела" Дмитрия Тихого. Ведущий шоу Влад Кадони в телеэфире сообщил, что девушка покидает проект "ради любви". В этом сезоне Тихий провел десять матчей в составе "Факела", в которых получил одну желтую карточку.

 

безумно рада тому,что встретила тебя❤💕

Фото опубликовано ♣Ирина Пинчук♣ (@pinchulli) Дек 8 2016 в 7:19 PST

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (4)
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kashkovsky2010

Обмельчал дом-2

19:49

i_mikola

Вот это самое яркое отражение кризисной ситуации в стране!

19:15

maximum080

нет слов одни эмоции и тут эта дешёвка дом 2

19:15

баламошка

Обычно ради полузащитников Локомотива уходят.

19:14

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