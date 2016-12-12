Участница шоу "Дом-2" ушла с проекта ради защитника "Факела"

Участница проекта "Дом-2" Ирина Пинчук ушла с телевидения ради защитника "Факела" Дмитрия Тихого. Ведущий шоу Влад Кадони в телеэфире сообщил, что девушка покидает проект "ради любви". В этом сезоне Тихий провел десять матчей в составе "Факела", в которых получил одну желтую карточку.
kashkovsky2010
Обмельчал дом-2
19:49
i_mikola
Вот это самое яркое отражение кризисной ситуации в стране!
19:15
maximum080
нет слов одни эмоции и тут эта дешёвка дом 2
19:15
баламошка
Обычно ради полузащитников Локомотива уходят.
19:14