Участница шоу "Дом-2" ушла с проекта ради защитника "Факела"

Участница проекта "Дом-2" Ирина Пинчук ушла с телевидения ради защитника "Факела" Дмитрия Тихого. Ведущий шоу Влад Кадони в телеэфире сообщил, что девушка покидает проект "ради любви". В этом сезоне Тихий провел десять матчей в составе "Факела", в которых получил одну желтую карточку.

безумно рада тому,что встретила тебя❤💕 Фото опубликовано ♣Ирина Пинчук♣ (@pinchulli) Дек 8 2016 в 7:19 PST