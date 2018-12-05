У тренера "Луча" Рустема Хузина умерла дочь

В семье главного тренера "Луча" Рустема Хузина произошла трагедия. Из жизни ушла его дочь Розана.

Коллектив Олимп-ФНЛ выразил свои соболезнования в связи с утратой в семье Хузина.

-Коллектив Футбольной Национальной Лиги выражает свои глубочайшие соболезнования главному тренеру футбольного клуба "Луч" Рустему Хузину в связи с уходом из жизни дочери Розаны. Рустем Агзамович, скорбим вместе с вами и вашей семьей об этой невосполнимой утрате, - говорится в сообщении пресс-службы лиги.

"Луч" (35 очков) занимает 10-е место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ.

СОБОЛЕЗНУЕМ...



Коллектив Футбольной Национальной Лиги выражает свои глубочайшие соболезнования главному тренеру футбольного клуба "Луч" Рустему Хузину в связи с уходом из жизни дочери Розаны.



Рустем Агзамович, скорбим вместе с вами и вашей семьей об этой невосполнимой утрате. pic.twitter.com/VBIlkNRpSV – ФНЛ (@FNLeague) 5 декабря 2018 г.

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