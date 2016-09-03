У Тихонова остались вопросы к судьям после матча "СКА-Хабаровск" - "Енисей"

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов посетовал на судейство после поражения от "СКА-Хабаровска"​ в матче 11-го тура первенства ФНЛ (0:1). По его мнению, ничья была бы более закономерным результатом.

- На протяжении всего матча некоторые футбольные моменты, что у нас, что у соперника, трактовались по-разному, - цитирует пресс-служба хабаровского клуба Тихонова. - Не хочу сказать, что судейство было ужасное, но эти некоторые моменты могут влиять на игру.

- Какой исход матча вы бы сочли закономерным?

- Я думаю, все-таки ничья была бы закономерным исходом. Мы пропустили гол после нелепой ошибки нашего вратаря.