У Павлюченко нет предложения от "Ротора"

Как стало известно "СЭ", бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко вряд ли продолжит карьеру в "Роторе".

Волгоградский клуб, борющийся за сохранения места в ФНЛ, не предлагал контракт 36-летнему форварду, несмотря на появившуюся ранее в СМИ информацию.

Сам Павлюченко, не так давно расторгнувший контракт с "Араратом", в интервью "СЭ" заявлял, что не планирует завершать карьеру, но собирается немного отдохнуть.

За "Арарат" Павлюченко выступал с лета этого года и провел за него 11 матчей, в которых забил девять голов.

"Арарат" vs Павлюченко. История конфликта//

Роман Павлюченко: "Карьеру завершать не собираюсь"//

"Арарат" расторг контракт с Павлюченко