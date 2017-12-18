У Павлюченко нет предложения от "Ротора"

Как стало известно "СЭ", бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко вряд ли продолжит карьеру в "Роторе".
Волгоградский клуб, борющийся за сохранения места в ФНЛ, не предлагал контракт 36-летнему форварду, несмотря на появившуюся ранее в СМИ информацию.
Сам Павлюченко, не так давно расторгнувший контракт с "Араратом", в интервью "СЭ" заявлял, что не планирует завершать карьеру, но собирается немного отдохнуть.
За "Арарат" Павлюченко выступал с лета этого года и провел за него 11 матчей, в которых забил девять голов.
"Арарат" vs Павлюченко. История конфликта//
Роман Павлюченко: "Карьеру завершать не собираюсь"//
"Арарат" расторг контракт с Павлюченко
Андрей Троцкийй
Все правильно! Человек из Лондона предложение ждет. А вы тут со своим Ротором...
12:37
AlCapone
Джон....Сильвер = У нас в области вообще деньги имеют свойство куда-то пропадать, а потом их никто и не ищет. Чудеса да и только.
22:53 18 декабря
vit316
Бывал когда-то в Волгограде - очень понравилось. город вдоль Волги-матушка, а в степях вокруг так пахнет полынью... Кроме местных, никто точно не скажет, где у волгоградцев деньги на спорт. То ли воруют, то ли денег нет априори. Так зарабатывать надо, а местные власти, видать, душат.
20:40 18 декабря
роторчемпион
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО -МЁРТВЫЙ ГОРОД
18:15 18 декабря
Lars Berger
В "Спартак"?
17:26 18 декабря
Джон....Сильвер
"Волгоградский клуб, борющийся за сохранения места в ФНЛ, не предлагал"...увидел название "Ротор" - не сразу вспомнил, что это такое! А ведь некогда шорох наводил в премьер-Лиге. А вообще, удивительно, город с населением больше миллиона - ни футбола, ни хоккея, ни баскетбола, ни волейбола достойного! Стадион зачем-то им еще строят? Какой-то мертвый город...
15:44 18 декабря
alex-ls
отдохнет лет 10 и в ЦСКА к Игнашевичу!
15:01 18 декабря
shpasic
конечно, откуда это предложение возьмётся, если дивергенция Ротора равна нулю.
14:47 18 декабря
shur
Рома, заканчивай играть. Время твое вышло.
14:29 18 декабря