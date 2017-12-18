14:22 18 декабря | Футбол — ФНЛ

У Павлюченко нет предложения от "Ротора"

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Как стало известно "СЭ", бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко вряд ли продолжит карьеру в "Роторе".

Волгоградский клуб, борющийся за сохранения места в ФНЛ, не предлагал контракт 36-летнему форварду, несмотря на появившуюся ранее в СМИ информацию.

Сам Павлюченко, не так давно расторгнувший контракт с "Араратом", в интервью "СЭ" заявлял, что не планирует завершать карьеру, но собирается немного отдохнуть.

За "Арарат" Павлюченко выступал с лета этого года и провел за него 11 матчей, в которых забил девять голов.

"Арарат" vs Павлюченко. История конфликта//
Роман Павлюченко: "Карьеру завершать не собираюсь"//
"Арарат" расторг контракт с Павлюченко

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Андрей Троцкийй

Все правильно! Человек из Лондона предложение ждет. А вы тут со своим Ротором...

12:37

AlCapone

Джон....Сильвер = У нас в области вообще деньги имеют свойство куда-то пропадать, а потом их никто и не ищет. Чудеса да и только.

22:53 18 декабря

vit316

Бывал когда-то в Волгограде - очень понравилось. город вдоль Волги-матушка, а в степях вокруг так пахнет полынью... Кроме местных, никто точно не скажет, где у волгоградцев деньги на спорт. То ли воруют, то ли денег нет априори. Так зарабатывать надо, а местные власти, видать, душат.

20:40 18 декабря

роторчемпион

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО -МЁРТВЫЙ ГОРОД

18:15 18 декабря

Lars Berger

В "Спартак"?

17:26 18 декабря

Джон....Сильвер

"Волгоградский клуб, борющийся за сохранения места в ФНЛ, не предлагал"...увидел название "Ротор" - не сразу вспомнил, что это такое! А ведь некогда шорох наводил в премьер-Лиге. А вообще, удивительно, город с населением больше миллиона - ни футбола, ни хоккея, ни баскетбола, ни волейбола достойного! Стадион зачем-то им еще строят? Какой-то мертвый город...

15:44 18 декабря

alex-ls

отдохнет лет 10 и в ЦСКА к Игнашевичу!

15:01 18 декабря

shpasic

конечно, откуда это предложение возьмётся, если дивергенция Ротора равна нулю.

14:47 18 декабря

shur

Рома, заканчивай играть. Время твое вышло.

14:29 18 декабря