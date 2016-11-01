У "Кубани" появился новый инвестор

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев представил нового инвестора "Кубани", сообщает официальный сайт клуба. Им стал председатель совета директоров компании "ОТЭКО" Мишель Литвак. В презентации приняли участие вице-губернатор, курирующий клуб, Андрей Коробка, вице-президент Краснодарской краевой федерации футбола Михаил Астапов, генеральный директор "Кубани" Геннадий Крапивка, болельщики клуба.

– Футбольный клуб "Кубань" должен быть, сегодня – это неотъемлемая часть нашего края, а его история – это история Кубани, – отметил Кондратьев. – Но чтобы игроки выкладывались на поле, они должны быть уверены в финансовой стабильности своей команды.

Также губернатор отметил, что у региона остается блокирующий пакет акций, который гарантирует сохранность клуба.

– Мы должны готовить своих игроков, растить звезд. Понимаю, что взялся за непростое дело, но могу сказать одну вещь: я по-настоящему постараюсь, чтобы вывести "Кубань" на новый уровень, – заявил Литвак.

"Кубань" в текущем сезоне занимает 13-е место в ФНЛ после первого круга.