15:39 | Футбол — ФНЛ

У ФК "Сочи" появился логотип


Футбольный клуб "Сочи" официально представил логотип команды. Он выбирался с помощью голосования в социальной сети "Вконтакте". 

По итогам голосования в социальной сети Вконтакте, в котором приняли участие более 8.500 человек, с перевесом в 8 процентов победил вариант логотипа, который мы сегодня с удовольствием представляем вам! - сообщается в официальном Твиттере "Сочи".

Отметим, что данная эмблема имеет очень большое сходство с логотипом хоккейного клуба "Сочи". Они выполнены в похожих цветах, а в качестве основного символа выступает леопард. 

Напомним, что в "Сочи" было переименовано "Динамо" из Санкт-Петербурга, которое переехало в этот южный город.

 

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