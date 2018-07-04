У ФК "Сочи" появился логотип

Футбольный клуб "Сочи" официально представил логотип команды. Он выбирался с помощью голосования в социальной сети "Вконтакте".

- По итогам голосования в социальной сети Вконтакте, в котором приняли участие более 8.500 человек, с перевесом в 8 процентов победил вариант логотипа, который мы сегодня с удовольствием представляем вам! - сообщается в официальном Твиттере "Сочи".

Уважаемые болельщики!

По итогам голосования в социальной сети Вконтакте, в котором приняли участие более 8.500 человек, с перевесом в 8 процентов победил вариант логотипа, который мы сегодня с удовольствием представляем вам!

Сочи, вперёд! pic.twitter.com/1Vk3i2ITn2 – ФК "Сочи" (@pfcsochi) 4 июля 2018 г.

Отметим, что данная эмблема имеет очень большое сходство с логотипом хоккейного клуба "Сочи". Они выполнены в похожих цветах, а в качестве основного символа выступает леопард.

Напомним, что в "Сочи" было переименовано "Динамо" из Санкт-Петербурга, которое переехало в этот южный город.