У "Балтики" есть намерения выйти в премьер-лигу

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов подчеркнул, что задачей "Балтики" является сохранение места в ФНЛ в текущем сезоне и в перспективе выход в премьер-лигу. За два тура до конца сезона "Балтика" идет предпоследней в турнирной таблице, в двух очках от 15-й строчки. Последний раз "Балтика" играла в элитном дивизионе в 1998 году.

- Перед нами сейчас задача - остаться в ФНЛ. Я сейчас не буду раскрывать определенных наших наработок, но есть у нас намерения выйти в РФПЛ, - цитирует ТАСС Алиханова. Также глава республики уточнил, что на данный момент планы выглядят фантастично.

- Если сравнивать период до смены руководства, по-моему, двадцать четыре игры и одна победа. И после смены руководства из девяти игр четыре победы, статистика и качество игры заметно улучшились, - добавил Алиханов.

Зимой гендиректором "Балтики" был назначен Тимур Лепсая, а главным тренером - Игорь Черевченко.