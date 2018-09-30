"Тюмень" вырвала победу у "Шинника" в добавленное время

"Тюмень" победила "Шинник" в матче 14-го тура Олимп-ФНЛ - 3:2. Победный мяч тюменцы прошли на третьей добавленной минуте.
Первенство России
Олимп - ФНЛ
14-й тур
"Тюмень" - "Шинник" (Ярославль) - 3:2 (2:2)
Голы: Шайморданов, 18 (0:1). Теленков, 28 (1:1). Лаук, 29 (2:1). Нарылков, 39 (2:2). Рябокобыленко, 90+3 (3:2).
"Тюмень": Обухов (Бучнев, 24), Столяренко, Коваленко, Козлов, Хайманов (Васиев, 25), Лаук (Малоян, 80), Леонтьев, Рябокобыленко, Чудин, Лешонок (Парняков, 68), Теленков.
"Шинник": Яшин, Самошников (Покидышев, 67), Первушин, Магадиев, Цховребов, Шайморданов (Гелоян, 63. Деобальд, 71), Самойлов, Нарылков, Камилов (Кожемякин, 77), Самодин, Булия.
Предупреждения: Хайманов, 18. Столяренко, 34. Васиев, 38. Рябокобыленко, 38. Нарылков, 79.
Удаление: Нарылков, 90.
Судья: Кукуляк (Калуга).
30 сентября. Тюмень. Стадион "Геолог".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2018-2019/