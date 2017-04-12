"Тюмень" вырвала победу над "Мордовией" на последних минутах

"Тюмень" обыграла "Мордовию" (2:1) в матче 31-го тура чемпионата ФНЛ. По ходу встречи тюменский клуб проигрывал со счетом 0:1, после чего сравнял счет и забил победный мяч на первой добавленной минуте встречи.

"Тюмень" идет на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата, "Мордовия" занимает 16-ю строчку.

Первенство России

ФНЛ

31-й тур

"Тюмень" (Тюмень) – "Мордовия" (Саранск) – 2:1 (1:1)

Голы: Деобальд, 11 (0:1). Рябокобыленко, 40 (1:1). Ахмедов, 90+1 (2:1).

"Тюмень": Смирнов, Шакуро (Шляпкин, 46), Маслов, Ахмедов, Гузь, Кленкин, Теленков (Лешонок, 59), Чудин, Рябокобыленко, Мамтов, Чуканов (Глухов, 81).

"Мордовия": Леонов, Сабитов (Сысуев, 58), Осипов, Навлетов, Багаев, Лебедев, Деобальд (Молодцов, 63), Игнатович, Кренделев, Дегтярев (Петров, 41. Алхазов, 82), Амбарцумян.

Предупреждения: Рябокобыленко, 23. Амбарцумян, 90+1. Гузь, 90+1.

Судья: Кукуян.

12 апреля. Тюмень. Стадион "Геолог".