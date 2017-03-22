14:53 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Тюмень" разгромила нальчикский "Спартак"

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"Тюмень" уверенно переиграла "Спартак" из Нальчика в перенесенном матче 23-го тура ФНЛ. Все три гола во встрече забил нападающий Хасан Мамтов.

Победа позволила тюменской команде подняться на 8-е место в турнирной таблице.

Чемпионат России

ФНЛ

23-й тур 

"Тюмень" (Тюмень) - "Спартак Нч" (Нальчик) - 3:0 (2:0)

Голы: Мамтов, 20 - с пенальти (1:0). Мамтов, 24 (2:0). Мамтов, 75 - с пенальти (3:0). 

"Тюмень": Смирнов, Ахмедов, Маслов (Сметанин, 90), Гузь, Теленков, Павленко (Лешонок, 69), Чудин, Шляпкин (Шабаев, 79), Рябокобыленко, Мамтов, Чуканов (Пустозеров, 84).

"Спартак": Антипов, Мурачев, Кузнецов, Дашаев, Семенов (Макоев, 59), Войнов (Каркаев, 71), Крамаренко, Дроздов, Гурфов, Богатырев (Шаваев, 61), Бойчук (Ахъядов, 46).

Предупреждения: Крамаренко, 29. Богатырев, 45. 

Судья: Недвижай (Ставрополь).

22 марта. Тюмень. Стадион "Геолог".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/first/2016-2017/

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