"Тюмень" проиграла в Хабаровске, пропустив два гола в концовке

"СКА-Хабаровск" в домашнем матче 21-го тура первого дивизиона одержал волевую победу над "Тюменью" (2:1). Голами в концовке встречи у хозяев отметились Виталий Приндета и Денис Дедечко.

Олимп – ФНЛ

21-й тур

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) – "Тюмень" – 2:1 (0:1)

Голы: Карпов, 38 (0:1). Приндета, 87 (1:1). Дедечко, 90+2 (2:1).

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск): Генералов, Гарбуз, Труфанов (Ненахов, 52), Приндета, Хомуха, Алейник (Кабаев, 42), Квеквескири, Карасев (Дедечко, 57), Казанков, Кабутов, Секульски (Базелюк, 72).

"Тюмень": Бучнев, Столяренко, Васиев, Козлов, Рябокобыленко, Леонтьев, Теленков (Коронов, 15. Лаук, 68), Чудин, Парняков, Карпов (Хайманов, 89), Вотинов.

Предупреждения: Хомуха, 31. Козлов, 66. Дедечко, 70. Казанков, 83. Столяренко, 90+4.

Судья: Шадыханов (Москва).

10 ноября. Хабаровск. Стадион им. Ленина.