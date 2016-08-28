"Тюмень" проиграла "СКА-Хабаровску"

В матче 10-го тура первенства ФНЛ "СКА-Хабаровск" на выезде нанес поражение "Тюмени" – 3:1. Решающий мяч на счету Адлана Кацаева. Этот успех позволил его команде вернуться на седьмую строчку в турнирной таблице. Тюменцы опустились на 12-ю позицию.

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10-й тур

"Тюмень" – "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) – 1:3 (0:0)

Голы: Павленко, 55 (1:0). Корян, 63 (1:1). Кацаев, 80 (1:2). Никифоров, 89 (1:3).

"Тюмень": Телков, Шакуро, Гузь, Шабаев, Ахмедов, Рябокобыленко (Пустозеров, 84), Павленко, Чудин, Кленкин (Лешонок, 77), Мамтов, Чуканов.

"СКА-Хабаровск": Криворучко, Удалый, Иванов, Микуцкис, Эдиев (Никифоров, 46), Черевко, Димидко (Дедечко, 59), Карасев, Кацаев, Булия (Калинский, 73), Кобялко (Корян, 46).

Предупреждения: Эдиев, 42. Булия, 60. Ахмедов, 62. Мамтов, 68.

Судья: Арсланбеков (Москва).

28 августа. Челябинск. Стадион "Центральный".