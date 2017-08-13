"Тюмень" победила "Олимпиец" и ушла с последнего места ФНЛ

"Тюмень" победила "Олимпиец" в матче 8-го тура ФНЛ со счетом 2:1. Победный мяч на счету Александра Ставпеца.

"Тюмень" ушла с последнего места в ФНЛ и занимает 17-е место. "Олимпиец" – 14-й.

Первенство России

ФНЛ

8-й тур

"Олимпиец" (Нижний Новгород) – "Тюмень" (Тюмень) – 1:2 (0:1)

Голы: Богатырев, 26 (0:1). Ставпец, 47 (0:2). Хайруллов, 52 (1:2).

"Олимпиец": Анисимов, Ганиев (Нежелев, 85), Хайруллов, Абрамов, Хрипков, Фомин, Горбунов, Каретник (Карпухин, 46), Ламбарский (Гогберашвили, 44), Аюпов, Сорочкин (Беляков, 65).

"Тюмень": Обухов, Маслов (Макоев, 46), Гузь, Шакуро, Иванов, Шляпкин, Рябокобыленко, Чудин (Пустозеров, 46), Богатырев (Павленко, 66), Чуканов, Ставпец (Мурачев, 85).

Предупреждения: Анисимов, 41. Гогберашвили, 45+1. Ставпец, 81. Макоев, 84.

Судья: ВАСИЛЬЕВ (Ижевск).

13 августа. Дзержинск. Стадион "Химик".