10:59 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Тюмень" переиграла "Луч-Энергию"

0
0
0
2

"Луч-Энергия" на своем поле проиграла "Тюмени" в матче 24-го тура первенства ФНЛ. Таким образом, тюменская команда поднялась на 10-е место в турнирной таблице.

Чемпионат России

ФНЛ

24-й тур 

"Луч-Энергия" (Владивосток) - "Тюмень" (Тюмень) - 1:3 (1:2)

Голы: Столбовой, 16 (1:0). Чуканов, 42 (1:1). Мамтов, 44 - с пенальти (1:2). Лешонок, 59 (1:3). 

"Луч-Энергия": Гаврилов, Попов, Грицаенко, Пискунов, Голубев (Коломыц, 46), Носов (Джигкаев, 56), Машнев (Михалев, 46), Гриднев, Килин (Гордиенко, 77), Ребко, Столбовой.

"Тюмень": Смирнов, Ахмедов, Гузь, Шакуро, Теленков, Лешонок, Чудин, Шляпкин, Кленкин (Рябокобыленко, 89), Мамтов, Чуканов (Локтионов, 87).

Предупреждения: Ахмедов, 19. Шляпкин, 27. Шакуро, 33. Михалев, 58. Джигкаев, 77. 

Судья: Волошин (Смоленск).

26 ноября. Владивосток. Стадион "Динамо".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/first/2016-2017/

0
0
0
2
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Хрю-хрю

Patera, просто СЭ кроме спартака никаких других команд не знает.

11:56

Patera

Луч-Энергия мужского рода. Это он, а не она. По первому слову род определяется. Как же бараны в СЭ достали!

11:38

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ