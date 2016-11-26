"Тюмень" переиграла "Луч-Энергию"

"Луч-Энергия" на своем поле проиграла "Тюмени" в матче 24-го тура первенства ФНЛ. Таким образом, тюменская команда поднялась на 10-е место в турнирной таблице.

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24-й тур

"Луч-Энергия" (Владивосток) - "Тюмень" (Тюмень) - 1:3 (1:2)

Голы: Столбовой, 16 (1:0). Чуканов, 42 (1:1). Мамтов, 44 - с пенальти (1:2). Лешонок, 59 (1:3).

"Луч-Энергия": Гаврилов, Попов, Грицаенко, Пискунов, Голубев (Коломыц, 46), Носов (Джигкаев, 56), Машнев (Михалев, 46), Гриднев, Килин (Гордиенко, 77), Ребко, Столбовой.

"Тюмень": Смирнов, Ахмедов, Гузь, Шакуро, Теленков, Лешонок, Чудин, Шляпкин, Кленкин (Рябокобыленко, 89), Мамтов, Чуканов (Локтионов, 87).

Предупреждения: Ахмедов, 19. Шляпкин, 27. Шакуро, 33. Михалев, 58. Джигкаев, 77.

Судья: Волошин (Смоленск).

26 ноября. Владивосток. Стадион "Динамо".