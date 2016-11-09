"Тюмень" обыграла "Зенит-2"

"Тюмень" в матче 21-го тура первенства ФНЛ на своем поле обыграла "Зенит-2" со счетом 1:0.
Первенство России
ФНЛ
21-й тур
"Тюмень" (Тюмень) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - 1:0 (0:0)
Гол: Мамтов, 46 (1:0).
"Тюмень": Смирнов, Ахмедов, Гузь, Шакуро (Маслов, 82), Теленков, Павленко (Лешонок, 78), Чудин, Шляпкин, Кленкин, Мамтов (Пустозеров, 90+1), Чуканов (Рябокобыленко, 90).
"Зенит-2": Бабурин, Лобов, Зуев, Мильдзихов (Исаев, 64), Мустафин, Круговой (Ящук, 46), Зырянов, Саламатов (Зиньковский, 78), Бавин, Евсеев, Долгов (Иванченко, 82).
Предупреждения: Ящук, 55. Евсеев, 60. Кленкин, 63.
Судья: БОРИСОВ (Самара).
9 ноября. Тюмень. Стадион "Геолог".