"Тюмень" обыграла "Зенит-2"

"Тюмень" в матче 21-го тура первенства ФНЛ на своем поле обыграла "Зенит-2" со счетом 1:0.

Первенство России

ФНЛ

21-й тур

"Тюмень" (Тюмень) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - 1:0 (0:0)

Гол: Мамтов, 46 (1:0).

"Тюмень": Смирнов, Ахмедов, Гузь, Шакуро (Маслов, 82), Теленков, Павленко (Лешонок, 78), Чудин, Шляпкин, Кленкин, Мамтов (Пустозеров, 90+1), Чуканов (Рябокобыленко, 90).

"Зенит-2": Бабурин, Лобов, Зуев, Мильдзихов (Исаев, 64), Мустафин, Круговой (Ящук, 46), Зырянов, Саламатов (Зиньковский, 78), Бавин, Евсеев, Долгов (Иванченко, 82).

Предупреждения: Ящук, 55. Евсеев, 60. Кленкин, 63.

Судья: БОРИСОВ (Самара).

9 ноября. Тюмень. Стадион "Геолог".