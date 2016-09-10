"Тюмень" обыграла "Сибирь" и обошла ее в таблице

"Тюмень" взяла верх над "Сибирью" в матче 12-го тура первенства России в ФНЛ. Хозяева поединка пропустили в концовке первого тайма, но смогли вырвать победу во втором. Благодаря этому успеху "Тюмень" обошла "Сибирь" и поднялась на девятое место в таблице.

Первенство России

ФНЛ

12-й тур

"Тюмень" - "Сибирь" (Новосибирск) - 3:1 (0:1)

Голы: Андреев, 45 (0:1). Кленкин, 55 (1:1). Кленкин, 60 (2:1). Павленко, 80 (3:1).

"Тюмень": Смирнов, Гузь, Локтионов, Шабаев, Теленков (Рябокобыленко, 53), Павленко (Лешонок, 81), Чудин, Шляпкин, Кленкин (Ахмедов, 89), Мамтов, Чуканов.

"Сибирь" (Новосибирск): Трунин, Кушнирук, Магаль (Овсепян, 63), Выходил, Мищенко, Гладышев (Ларенц, 57), Безлихотнов (Макаренко, 74), Глушков, Рухаиа, Чеботару, Андреев (Азаров, 68).

Предупреждения: Теленков, 19. Глушков, 33. Чеботару, 39. Кленкин, 40. Рухаиа, 85.

Судья: Федотов (Москва).