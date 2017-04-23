"Тюмень" обыграла "Факел", Мамтов забил 3 мяча с пенальти и обогнал Панченко

"Тюмень" победила "Факел" в матче 33-го тура первенства России в ФНЛ. В ворота воронежского клуба было назначено 3 пенальти, все реализовал Хасан Мамтов, который вышел в лидеры бомбардирской гонки, обойдя Кирилла Панченко из "Динамо".
Первенство России
ФНЛ
33-й тур
"Тюмень" - "Факел" (Воронеж) - 3:1 (0:1)
Голы: Касьян, 18 (0:1). Мамтов, 66 - с пенальти (1:1). Мамтов, 72 - с пенальти (2:1). Мамтов, 81 - с пенальти (3:1).
"Тюмень": Обухов, Маслов (Шабаев, 90+1), Гузь, Кленкин, Лешонок (Пустозеров, 58), Рябокобыленко (Сметанин, 84), Чудин, Шляпкин, Теленков, Мамтов, Чуканов (Шакуро, 46).
"Факел": Кобзев, Багаев, Осипенко, Тихий (Болов, 86), Курилов (Бирюков, 75), Шахов, Каюмов (Нагибин, 69), Лукьянов (Арустамян, 82), Свежов, Соловьев, Касьян.
Предупреждение: Касьян, 73.
Судья: Чистяков (Азов).
24 октября
DENsid - "первый 50/50, второй хоть и две руки, но с такого расстояния обычно не ставят, с другой стороны руки за спину убирать надо, третий чистый пендаль." Третий на результат уже не влиял, а вот первый и второй повлияли. Это из той же серии, что не будь удаления Бикфалви не сорвался бы Павлюченко.
16:39
24 октября
Просто до Будогосского мы думали что у нас плохие судьи))) Но ныне размах результативных ошибок приобрел поистине эпичный масштаб. Павлюченко не образец для подражания, но я его прекрасно понимаю.
16:35
DENsid
Посмотрел моменты с назначением : первый 50/50, второй хоть и две руки, но с такого расстояния обычно не ставят, с другой стороны руки за спину убирать надо, третий чистый пендаль.
16:28
24 октября
Вот Арсланбеков, которого тут некоторые защищали за пенальти на последней минуте в игре Факел-Кубань при счете 2-1 (стал 2-2) реально поставил левейшую точку. Что было признано комиссией. А этот Чистяков из Азова... "Я художник -я так вижу" (с).
16:27
shpasic
Тюмень пробила 12 пенальти, а в их ворота был назначен всего один. заговор!
16:25
24 октября
Сколько забивал бы Мамтов, играй он в Динамо? Да всяко меньше. Учитывайте что (с ваших же слов) уровень игроков средний у Динамо не ниже чем у Мамтова и исключительно на него никто играть бы не стал. И второе - учитывайте что Панченко не только завершает атаки, но и постоянно отходит в центр поля, он не чистый нап.
16:24
oze11
dxist "Вспоминая Олега Протасова" ? :) 16:15 ////////// доподлинно никто не скажет как забивал Симноян
16:22
24 октября
Все три пенальти из серии на усмотрение арбитра. Причем самым очевидным кажется третий пенальти. Был момент (ещё до первого пенальти), когда мяч срикошетил футболисту факела в руку (в естественном положении) - там судья не увидел/не стал назначать. Три пенальти в одни ворота это всегда форс-мажор, но учитывая характер игры я бы не стал вешать всех собак на арбитра. Формальные поводы у него похоже были. (Если что болельщик Факела).
16:21
А-спид
Второй хет-трик. Учитывайте что Мамтов играет в Тюмени, а Панченко - в Динамо. Сколько забивал бы Мамтов, играй он в Динамо?
16:20
Haiaxi
В ФНЛ тоже судьи зарабатывают.
16:15
dxist
"Вспоминая Олега Протасова" ? :)
16:15