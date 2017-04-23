"Тюмень" обыграла "Факел", Мамтов забил 3 мяча с пенальти и обогнал Панченко

"Тюмень" победила "Факел" в матче 33-го тура первенства России в ФНЛ. В ворота воронежского клуба было назначено 3 пенальти, все реализовал Хасан Мамтов, который вышел в лидеры бомбардирской гонки, обойдя Кирилла Панченко из "Динамо".

Первенство России

ФНЛ

33-й тур

"Тюмень" - "Факел" (Воронеж) - 3:1 (0:1)

Голы: Касьян, 18 (0:1). Мамтов, 66 - с пенальти (1:1). Мамтов, 72 - с пенальти (2:1). Мамтов, 81 - с пенальти (3:1).

"Тюмень": Обухов, Маслов (Шабаев, 90+1), Гузь, Кленкин, Лешонок (Пустозеров, 58), Рябокобыленко (Сметанин, 84), Чудин, Шляпкин, Теленков, Мамтов, Чуканов (Шакуро, 46).

"Факел": Кобзев, Багаев, Осипенко, Тихий (Болов, 86), Курилов (Бирюков, 75), Шахов, Каюмов (Нагибин, 69), Лукьянов (Арустамян, 82), Свежов, Соловьев, Касьян.

Предупреждение: Касьян, 73.

Судья: Чистяков (Азов).