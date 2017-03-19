"Тюмень" и "Тамбов" разошлись миром

Матч 27-го тура ФНЛ "Тюмень" – "Тамбов" завершился вничью – 0:0. После этой игры "Тамбов" располагается на восьмом месте в турнирной таблице, "Тюмень" – на 10-м.

Чемпионат России

ФНЛ

27-й тур

"Тюмень" – "Тамбов" 0:0

"Тюмень": Смирнов, Ахмедов, Маслов, Шакуро (Шляпкин, 45), Гузь, Теленков (Рябокобыленко, 78), Павленко (Лешонок, 46), Чудин, Кленкин, Мамтов, Чуканов.

"Тамбов": Вавилин, Овсиенко, Быстров, Горбатюк, Рыбин, Шевчук (Столяренко, 89), Сорокин (Чернышов, 54), Трусевич, Поярков, Часовских (Алумона, 83), Делькин (Мурнин, 72).

Предупреждения: Трусевич, 11. Овсиенко, 45+1. Лешонок, 69. Гузь, 75. Алумона, 84.

Удаление: Поярков, 43.

Судья: Галимов (Улан-Удэ).

19 марта. Тюмень. Стадион "Геолог".