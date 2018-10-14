"Тюмень" и "Факел" сыграли вничью в матче 16-го тура Олимп-ФНЛ (1:1). Голом в составе хозяев отметился защитник Савелий Козлов, у гостей отличился хавбек Игорь Лебеденко.

После шестнадцати туров "Тюмень" и "Факел" набрали по 18 очков: клуб из Сибири занимает 15-е место, воронежцы располагаются на 13-й строчке.

Олимп - ФНЛ

16-й тур

"Тюмень" - "Факел" (Воронеж) - 1:1 (0:1)

Голы: Лебеденко, 28 (0:1). Козлов, 78 (1:1).

"Тюмень": Бучнев, Столяренко, Коваленко (Глухов, 46), Козлов, Хайманов, Лаук (Карпов, 73), Леонтьев, Рябокобыленко (Малоян, 51), Чудин, Лешонок (Парняков, 32), Теленков.

"Факел" (Воронеж): Терновский, Кагермазов, Божин, Осипенко, Афанасьев (Бабенков, 75), Лебеденко, Мануковский, Молодцов, Кузьмин (Беликов, 90+1), Ломакин (Макарчук, 73), Бирюков (Дутов, 69).

Предупреждения: Чудин, 19. Рябокобыленко, 35.

Удаление: Мануковский, 62.

Судья: Сухой (Люберцы).

14 октября. Тюмень. Стадион "Геолог".

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