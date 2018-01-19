"Тюмень" арендовала защитника "Динамо"

"Динамо" на своем официальном сайте сообщило о переходе защитника Максима Ненахова в "Тюмень". Арендное соглашение между клубами премьер-лиги и ФНЛ рассчитано до конца сезона-2017/18.

В этом сезоне 19-летний игрок обороны принял участие в 20 матчах молодежного первенства, в которых не отметился результативными действиями и получил три желтые карточки.

"Тюмень" после 25 туров занимает 16-е место в турнирной таблице первенства ФНЛ. "Динамо" в премьер-лиге после 20 туров располагается на 12-й позиции.