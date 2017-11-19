Туман Краснодара. Что случилось в городе после матча "Спартака"

Суббота. Краснодар. "Кубань" - "Тюмень" - 3:1. Туман на стадионе "Кубань" во время матча ФНЛ. Фото twitter.com/fckuban_ru

Во время матча 24-го тура первенства России между "Кубанью" и "Тюменью" (3:1) в Краснодаре на город снова опустился туман.

Игра на стадионе "Кубань" началась в 19.00 по московскому времени. Перед этим на арене "Краснодар" завершилась встреча 17-го тура премьер-лиги между "Краснодаром" и "Спартаком" (1:4), стартовый свисток в которой был дан в 16.30.

Добавим, что утром из-за плохой видимости аэропорт столицы Кубани не принимал рейсы из Москвы, которые после нескольких кругов над городом уходили на запасные аэродромы. Болельщики красно-белых в итоге добрались до Краснодара с дополнительной посадкой в Минеральных Водах или Сочи, а некоторые брали в этих городах такси.

Арбитр матча "Кубань" - "Тюмень" Игорь Федотов останавливал игру, чтобы принять решение о том, возможно или нет продолжать встречу в таких условиях.