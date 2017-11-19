Туман Краснодара. Что случилось в городе после матча "Спартака"

Во время матча 24-го тура первенства России между "Кубанью" и "Тюменью" (3:1) в Краснодаре на город снова опустился туман.
Игра на стадионе "Кубань" началась в 19.00 по московскому времени. Перед этим на арене "Краснодар" завершилась встреча 17-го тура премьер-лиги между "Краснодаром" и "Спартаком" (1:4), стартовый свисток в которой был дан в 16.30.
Добавим, что утром из-за плохой видимости аэропорт столицы Кубани не принимал рейсы из Москвы, которые после нескольких кругов над городом уходили на запасные аэродромы. Болельщики красно-белых в итоге добрались до Краснодара с дополнительной посадкой в Минеральных Водах или Сочи, а некоторые брали в этих городах такси.
Арбитр матча "Кубань" - "Тюмень" Игорь Федотов останавливал игру, чтобы принять решение о том, возможно или нет продолжать встречу в таких условиях.
#КубаньТюмень Нет, это не пиротехника, а густой туман, накрывший стадион буквально со стартового свистка pic.twitter.com/Db5ZRTiSOc– FCKuban (@fckuban_ru) 18 ноября 2017 г.
#КубаньТюмень После совещания с тренерами и капитанами команд рефери Федотов решает продолжить игру pic.twitter.com/QppHeQmOXs– FCKuban (@fckuban_ru) 18 ноября 2017 г.
#КубаньТюмень Николай Марков доводит счет до крупного - 3:0! pic.twitter.com/BgFeBQmXqa– FCKuban (@fckuban_ru) 18 ноября 2017 г.
#КубаньТюмень 3:1 Даже сильный туман в этот день не смог скрыть преимущество желто-зеленых https://t.co/rIxuCW6Ttp pic.twitter.com/nuoV0TFufs– FCKuban (@fckuban_ru) 18 ноября 2017 г.