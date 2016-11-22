22:07 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Трошечкин может сменить "Факел" на "Амкар" или "Терек"

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Полузащитник "Факела" Александр Трошечкин зимой может покинуть команду. Как стало известно "СЭ", игроком, права на которого принадлежат "Ростову", интересуются "Амкар" и "Терек". Кроме того, за полузащитником внимательно следит и руководство "Ростова", которое может вернуть его из аренды.

В нынешнем сезоне Трошечкин провел в составе "Факела" 18 матчей, забил 1 гол. В конце ноября в составе сборной ФНЛ под руководством Евгения Бушманова футболист отправится на Кипр, где будет сыгран товарищеский матч с молодежной сборной этой страны.

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