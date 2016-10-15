22:07 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Три болельщика из Москвы и полицейский пострадали во время стычки фанатов в Воронеже

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Четыре человека пострадали в результате стычки фанатов "Факела" и "Динамо" в преддверии матча 17-го тура первенства России в ФНЛ, сообщает "Р-Спорт". Трое из них - жители Москвы, еще один - воронежский полицейский. Полицейский получил ранение из травматического пистолета. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Один из пострадавших фанатов получил огнестрельное ранение правой голени, другой - перелом пястных костей. Все трое раненых болельщиков отказались от госпитализации.

Отметим, что стычкой перед игрой инциденты не ограничились. Во время самого матча произошло массовое столкновение фанатов обеих команд, из-за которого пришлось на 10 минут прерывать игру.

Погром в Воронеже: как это было

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161015/1110828492.html

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