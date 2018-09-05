Тренер вратарей "Сочи" Бородин дисквалифицирован на два матча

Тренер вратарей "Сочи" Дмитрий Бородин получил дисквалификацию на два матча за нецензурную брань в адрес резервного судьи по ходу матча "Сочи" – "Краснодар-2" (1:1). Об этом сообщил председатель КДК Артур Григорьянц, подводя итоги очередного заседания КДК.

– Во время матча сочинцев с "Краснодаром-2" тренер вратарей "Сочи" Дмитрий Бородин нецензурно оскорбил резервного судью, - рассказал Григорьянц. - Бородин выходил на связь с КДК по Скайпу, принес извинения судейской коллегии и комитету. В связи с этими смягчающими обстоятельствами Дмитрий дисквалифицирован на два матча. (Иван ТОРОПЦЕВ)