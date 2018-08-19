Тренер "Сочи" раскритиковал поле "Фишта" после поражения от "Нижнего Новгорода"

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин остался недоволен состоянием поля стадиона "Фишт" после поражения от "Нижнего Новгорода" в матче 7-го тура ФНЛ (0:1). Игра стала первой на "Фиште" после чемпионата мира-2018. "Сочи" ранее в сезоне уже проводил матчи на стадионах ЧМ-2018 – против "Ротора" на "Волгоград Арене" (1:1) и против "Балтики"​ на "Калининграде" (2:2).

– Если говорить о качестве поля, то оно намного хуже, чем мы сейчас сыграли на выезде две игры, там тоже были стадионы, которые были построены к чемпионату мира, но там поля, конечно, на порядок выше, – цитирует "РИА Новости" Точилина. – Наверное, нашим футболистам было менее комфортно играть, потому что для того футбола, который мы стараемся показывать, качество поля для нас очень важно.

Обидное поражение, вдвойне обидно проигрывать на таком стадионе первую игру. По старой русской традиции первый блин – комом. Надеюсь, поражения на домашнем стадионе мы исчерпали, победы впереди. "Нижний Новгород" – хорошая команда, создали минимум моментов и максимум из них выжали. У нас было чуть больше моментов, которые, к сожалению, мы не смогли реализовать. Отсюда такой результат.