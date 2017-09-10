Тренер "Луч-Энергии" - о разгроме от "Енисея": "Очень жалко, что наша команда не вышла на игру"

Главный тренер "Луч-Энергии" Жолт Хорняк после разгромного поражения от "Енисея" (0:4) в матче 13-го тура первенства ФНЛ назвал команду из Красноярска одной из лучших в России, среди тех, против кого он играл. По словам словацкого специалиста, в проигранной встрече его команда не смогла ничего показать.
- Поздравляю "Енисей" с победой, - цитирует официальный сайт "Енисея" Хорняка. - Проиграть 0:4 – болезненно. В Красноярске работают хорошие тренеры, здесь квалифицированные футболисты. "Енисей" – одна из лучших команд, с кем я встретился в России. Мне очень жалко, что наша команда не вышла на игру, а осталась или в раздевалке, или гостинице. Сегодня и близко не было нашей игры. Мы знали, что "Енисей" качественная команда, но мои игроки ничего не показали сегодня. Сегодня у нас играло два футболиста – Котляров и Фомин. Остальных я мог бы заменить, но, к сожалению, всего четыре замены. Я извиняюсь перед болельщиками за сегодняшнюю игру.
– Игра прошла в манеже, не помешало?
– Я первый раз здесь и мне все понравилось – качество поля, вентиляция, раздевалки. В холодное время года это идеальное решение.
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