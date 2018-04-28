Тренер "Факела" - о матче с "Крыльями": "Допустили много ляпов, которые привели к поражению"

Исполняющий обязанности главного тренера "Факела" Игорь Пывин после матча 35-го тура ФНЛ с "Крыльями Советов" (1:2) отметил, что ему очень понравилась атмосфера на стадионе "Самара Арена".



-Мы достойно выглядели, но ошибки повлияли на исход. У нас много опытных футболистов, и приятно играть при такой поддержке и на таком стадионе, даже несмотря на то что играли в гостях, атмосфера потрясающая, - приводит "Р-Спорт" слова Пывина. - Стадион очень понравился, поле отличного качества, достаточно мягкое, только жаль, что проиграли.

Ожидали, что для нас будет тяжелый матч. Получилось так, что план на игру вырабатывали, но нам не хватило концентрации в ответных атаках, мы смогли забить гол, но вследствие серьезных ошибок пропустили два гола. Допустили много ляпов, которые привели к поражению. Что касается самоотдачи, то вопросов к игрокам нет. Постараемся по максимуму сыграть в оставшихся матчах, подняться в турнирной таблице, но раз мы сейчас на последнем месте, значит, пока так.



Матч "Крылья Советов" - "Факел" стал первым тестовым на стадионе "Самара Арена", который примет четыре матча группового этапа чемпионата мира-2018.