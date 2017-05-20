"Тосно" завершил сезон в ФНЛ победой над "Химками"

"Тосно" победил "Химки" в матче заключительного 38-го тура первенства России в ФНЛ. Клуб из Ленинградской области досрочно вышел в премьер-лигу вместе с московским "Динамо". "Химки" завершили сезон на 11-м месте.

Первенство России

ФНЛ

38-й тур

"Химки" - "Тосно" - 1:3 (0:2)

Голы: Альшин, 25 (0:1). Заболотный, 39 (0:2). Гащенков, 62 (1:2). Альшин, 81 (1:3).

"Химки": Цицилин, Заика, Малания, Лапин (Горячев, 85), Шумских, Петрусев (Алиев, 60), Тюнин, Гащенков, Казаев, Кузьмичев (Чатович, 72), Дворников (Пичугин, 46).

"Тосно": Нигматуллин, Дугалич, Никитин (Гарбуз, 63), Буйволов, Палиенко, Мухаметшин, Богаев (Аравин, 70), Альшин (Кутьин, 86), Кашчелан, Заболотный, Марков (Милевский, 54).

Предупреждения: Гащенков, 34. Кашчелан, 34. Петрусев, 38. Никитин, 45. Дугалич, 78. Тюнин, 90+1.

Судья: Кукуян (Сочи).