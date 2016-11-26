"Тосно" забил 5 голов "Соколу"

"Тосно" разгромил "Сокол" в 24-м туре первенства России в ФНЛ - 5:2. Дублями в составе победителей отметились Антон Заболотный и Максим Палиенко. Тосненцы занимают второе место в турнирной таблице, опережая ближайших преследователей - "СКА-Хабаровск" - на 8 очков. "Сокол" с 27 очками остается в зоне вылета.

Первенство России

ФНЛ

24-й тур

"Тосно" - "Сокол" (Саратов) - 5:2 (2:0)

Голы: Заболотный, 25 (1:0). Палиенко, 43 (2:0). Заболотный, 48 - с пенальти (3:0). Паштов, 52 (3:1). Плэтикэ, 59 (3:2). Палиенко, 74 (4:2). Тетрашвили, 89 (5:2).

"Тосно": Нигматуллин, Буйволов, Сухарев, Абазов, Палиенко (Причиненко, 88), Галиулин, Кашчелан, Мухаметшин (Чиркин, 58), Богаев, Заболотный (Кутьин, 81), Милевский (Тетрашвили, 70).

"Сокол": Федоров, Васянович (Магадиев, 59), Ходырев, Климов, Пасько, Романенко, Хрущев (Дергачев, 63), Дудолев (Домшинский, 68), Плэтикэ (Мануковский, 79), Паштов, Галыш.

Предупреждения: Галыш, 45+1. Мухаметшин, 45+1. Заболотный, 69. Палиенко, 74. Чиркин, 81.

Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).