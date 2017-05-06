"Тосно" вышел в премьер-лигу

В матче 35-го тура первенства ФНЛ "Тосно" на выезде обыграл "Нефтехимик" – 2:0. По голу забили Григорий Чиркин и Сергей Сухарев. Этот результат позволил команде из Ленинградской области досрочно гарантировать повышение в классе. Напомним, ранее в премьер-лигу с первого места вышло "Динамо".

Напомним, что "Тосно" был основан в 2013 году. Клуб никогда в своей истории не поднимался в элиту российского футбола.

В другом поединке "Балтика" на своем поле уступила "Кубани" – 0:1. Автором единственного гола стал Спартак Гогниев. Краснодарцы занимают десятое место в турнирной таблице. Подопечные Игоря Черевченко идут 19-ми, от спасительной 15-й строчки их отделяет четыре очка.

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ФНЛ

35-й тур

"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Тосно" – 0:2 (0:0)

Голы: Чиркин, 64 (0:1). Сухарев, 76 (0:2).

"Нефтехимик": Книга, Морозов, Сорокин, Пытлев, Маляка, Воронкин (Тараканов, 74), Ситдиков, Галиакберов (Кортава, 77), Гелоян (Гаглоев, 58), Бабырь, Муллин.

"Тосно": Нигматуллин, Буйволов, Дугалич, Сухарев, Богаев, Палиенко, Чиркин (Аравин, 90), Альшин (Киреенко, 79), Галиулин, Заболотный (Марков, 86), Милевский (Кутьин, 59).

Предупреждения: Буйволов, 7. Маляка, 31. Богаев, 45. Сорокин, 47.

Судья: Шадыханов (Москва).

6 мая. Нижнекамск. Стадион "Нефтехимик".

"Балтика" (Калининград) - "Кубань" (Краснодар) - 0:1 (0:0)

Гол: Гогниев, 60.

"Балтика": Барановский, Тимошин (Шешуков, 57), Концедалов, Почивалин (Каленкович, 63), Крючков, Скопинцев, Причиненко, Цимбал, Малеев (Родионов, 70), Абдул Гафар (Подбельцев, 77), Сердюк.

"Кубань": Дюпин, Бендзь, Лобкарев (Завезен, 90+1), Бугаев, Марков, Байрыев, Маляров (Коновалов, 70), Алейник (Щадин, 89), Якуба, Гай, Гогниев (Житнев, 90+5).

Предупреждения: Бендзь, 16. Бугаев, 39. Подбельцев, 90+1.

Судья: Борисов (Самара).

6 мая. Калининград. Стадион "Балтика".