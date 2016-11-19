"Тосно" сыграло вничью с "Факелом" и упустило шанс приблизиться к "Динамо"

Игра 23-го тура ФНЛ между "Факелом" и "Тосно" завершилась вничью – 0:0. Таким образом, команда Дмитрия Парфенова по-прежнему занимает второе место ФНЛ, отставая от лидирующего "Динамо" на пять очков. Воронежцы расположились на пятом месте.

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23-й тур

"Факел" (Воронеж) – "Тосно" – 0:0

"Факел": Кобзев, Багаев, Тихий, Бурнаш, Иванов, Лукьянов, Трошечкин, Мурнин, Бирюков (Козлов, 79), Саталкин, Альшин (Соловьев, 46. Болов, 77).

"Тосно": Нигматуллин, Буйволов, Дугалич, Гарбуз (Сухарев, 55), Тетрашвили, Чиркин, Палиенко (Кутьин, 61), Мухаметшин, Кашчелан, Галиулин (Милевский, 83), Заболотный (Киреенко, 86).

Предупреждения: Мурнин, 21. Гарбуз, 30. Буйволов, 54. Саталкин, 73. Кашчелан, 75. Дугалич, 85.

Судья: Сухой (Люберцы).

19 ноября. Воронеж. Стадион "Центральный стадион профсоюзов".