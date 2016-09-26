"Тосно" сыграл вничью со "Спартаком" из Нальчика

В матче 14-го тура первенства ФНЛ "Спартак" из Нальчика на своем поле разделил очки с "Тосно" – 1:1. На гол Евгения Маркова хозяева ответили мячом Аслана Дашаева. Несмотря на осечку, клуб из Ленинградской области сохранил за собой второе место. Но его отрыв от идущего третьим "Факела", обыгравшего в гостях "Шинник" (2:0), сократился до четырех очков. Ярославцы занимают пятую строчку, "Спартак" находится на 12-й позиции.

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14-й тур

"Шинник" (Ярославль) – "Факел" (Воронеж) – 0:2 (0:0)

Голы: Рылов, 72 (0:1). Шахов, 80 (0:2).

"Шинник": Яшин, Чистяков, Ятченко, Евсеев, Царикаев (Ндри, 82), Гоцук, Земсков (Лаук, 61), Султонов (Подоляк, 75), Сиротов (Митасов, 65), Дзахов, Низамутдинов.

"Факел": Саутин, Багаев, Бурнаш, Шахов, Осипенко, Лукьянов (Козлов, 55), Трошечкин, Соловьев (Рылов, 36), Мурнин, Болов (Альшин, 74), Саталкин (Свежов, 90).

Предупреждение: Митасов, 90+1.

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

26 сентября. Ярославль. Стадион "Шинник".

"Спартак" (Нальчик) – "Тосно" – 1:1 (0:0)

Голы: Марков, 61 (0:1). Дашаев, 73 (1:1).

"Спартак": Антипов, Тебердиев, Дашаев, Макоев, Мурачев, Войнов (Каркаев, 81), Мухаммад, Ахриев (Крамаренко, 71), Богатырев, Дроздов (Соблиров, 80), Гугуев (Ахъядов, 67).

"Тосно": Нигматуллин, Буйволов, Абазов, Гарбуз, Дугалич, Палиенко (Чиркин, 89), Галиулин, Мухаметшин, Кашчелан, Богаев (Киреенко, 86), Марков (Кутьин, 66).

Предупреждения: Макоев, 40. Марков, 52. Кашчелан, 57.

Судья: Фисенко (Владивосток).

26 сентября. Нальчик. Стадион "Спартак".