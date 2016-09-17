"Тосно" разгромило "Волгарь", "Спартак-2" поделил очки со "Спартаком" из Нальчика

В игре 13-го тура ФНЛ "Тосно" на домашнем поле обыграло "Волгарь" – 3:0. После этого результата подопечные Дмитрия Парфенова укрепились на второй строчке, тогда как астраханцы занимают шестое место.

В параллельной игре между "Спартаком-2" и "Спартаком" из Нальчика зафиксирована нулевая ничья. На встрече присутствовал главный тренер "Спартака" Массимо Каррера.

Чемпионат России

ФНЛ

13-й тур

"Тосно" – "Волгарь" (Астрахань) – 3:0 (1:0)

Голы: Марков, 23 (1:0). Абазов, 60 (2:0). Кашчелан, 73 (3:0).

"Тосно": Нигматуллин, Дугалич, Гарбуз (Аравин, 82), Абазов, Буйволов, Галиулин, Мухаметшин, Кашчелан, Богаев (Чхапелия, 77), Киреенко (Палиенко, 52), Марков (Кутьин, 70).

"Волгарь": Бучнев, Плиев (Дышеков, 60), Зарипов, Стешин, Зуйков, Жестоков, Букия (Яковлев, 64), Сутормин, Болонин (Скворцов, 80), Шалаев (Машуков, 83), Радченко.

Предупреждения: Зуйков, 72. Шалаев, 81.

Судья: Галимов (Улан-Удэ).

17 сентября. Великий Новгород. Стадион "Электрон (Центральный)".

"Спартак-2" (Москва) – "Спартак Нч" (Нальчик) – 0:0

"Спартак-2": Песьяков, Шанбиев, Пуцко, Хомуха, Кутин (Зуев, 46), Савичев (Пантелеев, 67), Леонтьев, Самсонов, Федчук (Бакаев, 77), Мелкадзе, Давыдов (Гулиев, 46).

"Спартак" Нч: Антипов, Семенов, Дашаев, Макоев, Мурачев, Дроздов (Мухаммад, 85), Войнов, Ахриев (Кузнецов, 57), Богатырев (Соблиров, 69), Гугуев (Ахъядов, 78), Бажев.

Предупреждения: Зуев, 52. Войнов, 63. Самсонов, 80.

Судья: Соколов (Воронеж).

17 сентября. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".