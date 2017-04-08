"Тосно" разгромил "Зенит-2", "Химки" и "Енисей" сыграли вничью

В матче 30-го тура первенства ФНЛ "Тосно" на своем поле нанес крупное поражение "Зениту-2" (4:1). Дублем отметился Антон Заболотный, еще один гол в составе хозяев записал на свой счет Александр Макаров, арендованный у ЦСКА. "Тосно" по-прежнему идет вторым в таблице, "Зенит-2" остался на 15-й строчке.

В другом поединке "Химки" и "Енисей" сыграли вничью – 2:2. Команда Андрея Тихонова занимает седьмое место, подмосковный клуб расположился на 11-й позиции.

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30-й тур

"Тосно" (Тосно) – "Зенит-2" (Санкт-Петербург) – 4:1 (2:1)

Голы: Альшин, 13 (1:0). Евсеев, 29 (1:1). Заболотный, 34 (2:1). Заболотный, 58 (3:1). Макаров, 68 (4:1).

"Тосно": Нигматуллин, Абазов, Никитин, Дугалич, Логашов (Милевский, 65), Чиркин, Макаров (Палиенко, 69), Альшин, Кашчелан, Заболотный (Марков, 86), Кутьин (Аравин, 61).

"Зенит-2": Рудаков, Зуев, Карпов, Мильдзихов (Ящук, 72), Евсеев, Бавин, Камышев, Сиротов, Проничев (Батютин, 11), Крапухин (Погребняк, 78), Лесовой (Вяткин, 75).

Предупреждения: Макаров, 42. Бавин, 44. Дугалич, 44. Кутьин, 85.

Судья: Кукуян (Сочи).

8 апреля. Великий Новгород. Стадион "Электрон (Центральный)".

"Химки" (Химки) – "Енисей" (Красноярск) – 2:2 (2:2)

Голы: Казаев, 27 (1:0). Козлов, 32 (1:1). Кузьмичев, 35 (2:1). Самодин, 45 (2:2).

"Химки": Исупов, Малания, Чернышов, Фадеев (Мостовой, 46), Лапин, Шумских, Чатович (Горячев, 90), Казаев, Кокоев, Нильсен (Петрусев, 60), Кузьмичев.

"Енисей": Опарин, Гультяев, Кичин, Васильев, Чичерин, Камеш (Семакин, 88), Ланин, Алиев, Самодин, Козлов (Малоян, 87), Саркисов (Чернов, 85).

Предупреждения: Казаев, 29. Кокоев, 58. Кичин, 74. Малания, 86.

Судья: Васильев (Ижевск).

8 апреля. Химки. Стадион "Родина".