"Тосно" разгромил "Сибирь", Милевский впервые сыграл в стартовом составе

"Тосно" разгромил "Сибирь" в матче 20-го тура первенства России в ФНЛ. Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский впервые вышел на поле в стартовом составе тосненцев. Ранее он четырежды выходил на замену. Клуб из Ленинградской области по меньшей мере на час сократил отставание от лидирующего "Динамо" до двух очков. Столичный клуб в эти минуты принимает "Енисей".

В другом поединке "Факел" на выезде одолел нальчикский "Спартак" и по-прежнему отстает от "Тосно" на 5 очков.

"Сокол" и "Волгарь", а также "Тюмень" и "Балтика" свои поединки свели вничью.

Первенство России

ФНЛ

20-й тур

"Тосно" - "Сибирь" (Новосибирск) - 3:0 (0:0)

Голы: Палиенко, 52 (1:0). Чиркин, 80 (2:0). Галиулин, 88 (3:0).

"Тосно": Нигматуллин, Абазов, Буйволов, Дугалич, Сухарев, Кашчелан, Палиенко (Богаев, 85), Чиркин, Милевский (Кутьин, 58), Заболотный (Мухаметшин, 69), Киреенко (Галиулин, 60).

"Сибирь": Цыган, Мищенко, Качан, Макаренко, Кушнирук, Гладышев, Рухаиа (Глушков, 73), Овсепян (Беляев, 46), Азаров (Кувшинов, 39), Андреев, Вотинов.

Предупреждение: Кушнирук, 23.

Судья: Арсланбеков (Москва).

"Сокол" (Саратов) - "Волгарь" (Астрахань) - 0:0

"Сокол": Федоров, Климов, Васянович, Пасько, Ходырев (Семенов, 88), Дудолев (Домшинский, 71), Хрущев (Перченок, 68), Плэтикэ, Романенко, Мануковский (Паштов, 63), Галыш.

"Волгарь": Бучнев, Плиев, Стешин, Кирисов, Яковлев, Акбашев (Дышеков, 82), Скворцов, Сутормин, Газзаев, Кабутов, Радченко.

Предупреждения: Акбашев, 58. Васянович, 65. Скворцов, 80. Романенко, 84. Плэтикэ, 86.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

"Спартак" (Нальчик) - "Факел" (Воронеж) - 1:2 (0:1)

Голы: Трошечкин, 45+1 (0:1). Бирюков, 58 (0:2). Макоев, 78 (1:2).

Нереализованный пенальти: Гугуев, 65 (вратарь).

"Спартак": Антипов, Макоев, Соблиров, Кузнецов, Дашаев, Богатырев (Мухаммад, 65), Каркаев (Войнов, 60), Дроздов (Балкаров, 83), Крамаренко (Ахриев, 70), Ахъядов, Гугуев.

"Факел": Саутин, Багаев, Тихий, Иванов, Бурнаш, Курилов (Трошечкин, 5), Лукьянов (Дранников, 83), Мурнин, Бирюков (Козлов, 77), Альшин, Саталкин (Болов, 46).

Предупреждения: Иванов, 49. Бурнаш, 60. Гугуев, 89. Балкаров, 90+1.

Судья: Галимов (Улан-Удэ).

"Тюмень" - "Балтика" (Калининград) - 2:2 (1:1)

Голы: Марущак, 33 (0:1). Мамтов, 38 (1:1). Мамтов, 55 - с пенальти (2:1). Пономарев, 88 (2:2).

"Тюмень": Смирнов, Локтионов, Гузь, Шакуро, Пустозеров (Теленков, 62), Павленко (Лешонок, 46), Чудин, Шляпкин, Кленкин, Мамтов, Чуканов.

"Балтика": Барановский, Почивалин, Каленкович, Крючков, Марущак, Тимофеев, Родионов (Славнов, 81), Малеев (Цимбал, 46), Бутаков, Подбельцев (Сердюк, 58), Соломатин.

Предупреждение: Малеев, 39.

Удаление: Локтионов, 61.

Судья: Матюнин (Москва).