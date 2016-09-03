"Тосно" разгромил "Балтику" и укрепился на втором месте в ФНЛ

В игре 11-го тура ФНЛ "Тосно" на своем поле одержал крупную победу над "Балтикой" – 4:1. В составе победителей дублем отметился нападающий Евгений Марков, также по голу на свой счет записали форварды Антон Заболотный и Павел Киреенко. У калининградцев голом отличился полузащитник Семен Помогаев.

После этого результата "Тосно" закрепился на втором месте в турнирной таблице, тогда как "Балтика", не побеждающая 9 туров кряду, располагается на 18-й строчке.

Первенство России

ФНЛ

11-й тур

"Тосно" (Тосно) – "Балтика" (Калининград) – 4:1 (2:0)

Голы: Заболотный, 15 (1:0). Марков, 32 (2:0). Марков, 53 (3:0). Помогаев, 78 (3:1). Киреенко, 79 (4:1).

"Тосно": Нигматуллин, Дугалич, Абазов, Буйволов, Гарбуз, Причиненко (Чиркин, 52), Галиулин (Чхапелия, 88), Палиенко, Богаев (Киреенко, 70), Кутьин, Заболотный (Марков, 28).

"Балтика": Барановский (Вамбольт, 46), Зимулька, Марущак, Сармонт (Пономарев, 75), Каленкович, Елисеев, Родионов (Засеев, 83), Помогаев, Цимбал, Малеев, Подбельцев (Славнов, 64).

Судья: Еськов (Москва).

3 сентября. Великий Новгород. Стадион "Электрон (Центральный)".