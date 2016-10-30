"Тосно" проиграл "СКА-Хабаровску" и упустил возможность обойти "Динамо"

"СКА-Хабаровск" на своем поле нанес поражение "Тосно" в матче 19-го тура ФНЛ - 1:0. Единственный мяч забил Адлан Кацаев в самом конце игры. Команда Дмитрия Парфенова упустила возможность обогнать московское "Динамо" в турнирной таблице и выйти на первое место. "СКА-Хабаровск" набрал 28 очков и вышел на пятое место.

Чемпионат России

ФНЛ

19-й тур

"СКА-Хабаровск" – "Тосно" – 1:0 (0:0)

Гол: Кацаев, 90+2 (1:0).

"СКА-Хабаровск": Криворучко, Микуцкис, Эдиев, Дедечко (Друзин, 68), Карасев, Кацаев, Черевко, Димидко, Казанков (Лескано, 69), Кобялко (Булия, 46), Корян (Купчин, 78).

"Тосно": Нигматуллин, Буйволов, Гарбуз, Абазов (Киреенко, 56), Дугалич, Тетрашвили, Палиенко, Галиулин (Милевский, 82), Мухаметшин (Чиркин, 69), Кашчелан, Кутьин.

Предупреждение: Дедечко, 68.

Судья: Кукуян (Сочи).

30 октября. Хабаровск. Стадион "им.Ленина".