"Тосно" поздравил болельщиков с выходом в премьер-лигу

На официальном сайте "Тосно" после победы в матче 35-го тура ФНЛ над "Нефтехимиком" (2:0) был опубликован текст с поздравлением "всех причастных" с выходом клуба в премьер-лигу. Отметим, что команда, основанная в 2013 году, впервые в своей истории выступит в высшем дивизионе страны.

Приводим полностью заявление "Тосно":

За несколько лет, пройдя путь от второго дивизиона до элиты российского футбола, наша команда показала характер, спортивное мастерство и сплоченность в сложных ситуациях.



Мы показывали хорошие результаты в Кубке России против лучших команд страны, а теперь мы вошли в их число, и будем радовать своих болельщиков в матчах с грандами отечественного футбола!



Это достижение является результатом слаженной работы футболистов, тренеров, администрации клуба, спонсоров и болельщиков. Футбольный клуб "Тосно" поздравляет всех причастных к этому достижению и ждет вашей поддержки в следующем сезоне!