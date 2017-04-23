"Тосно" потерял очки в матче с "Лучом-Энергией"

"Тосно" сыграл вничью с "Лучом-Энергией" в матче 33-го тура первенства России в ФНЛ. Клуб из Ленинградской области занимает второе место в турнирной таблице и для прямого попадания в премьер-лигу ему достаточно в пяти оставшихся играх набрать четыре очка.

"Луч" мог одержать победу, но на 88-й минуте не реализовал пенальти.

Первенство России

ФНЛ

33-й тур

"Луч-Энергия" (Владивосток) - "Тосно" (Тосно) - 1:1 (0:1)

Голы: Кутьин, 45 (0:1). Столбовой, 83 (1:1).

Нереализованный пенальти: Минич, 88 (вратарь).

"Луч-Энергия": Котляров, Кашкавал, Коломыц (Михалев, 71), Попов, Насадюк, Гриднев (Минич, 77), Носов (Столбовой, 71. Гордиенко, 87), Пономаренко, Ребко, Килин, Машнев.

"Тосно": Нигматуллин, Абазов, Никитин, Дугалич, Палиенко (Буйволов, 89), Кашчелан, Богаев, Мухаметшин (Чиркин, 76), Галиулин, Заболотный, Кутьин (Альшин, 80).

Судья: Панин (Дмитров).