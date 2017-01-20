"Тосно" подписал воспитанника ЦСКА

Один из лидеров ФНЛ "Тосно" подписал контракт с защитником Денисом Никитиным. Соглашение с 19-летним футболистом, который в январе находился на просмотре в команде, рассчитано на 3,5 года. Последние полгода Никитин, являющийся воспитанником ЦСКА (тренер Денис Первушин), провел в составе курского "Авангарда".

– Очень рад стать частью такого клуба как "Тосно". Перед ним стоят серьезные задачи, приложу максимум усилий и постараюсь быть полезным своей новой команде, – сказал Никитин. Также хотел бы поблагодарить руководство и весь коллектив курского "Авангарда", где я провел первую часть нынешнего сезона, и пожелать команде сохранить лидирующие позиции во втором круге.