"Тосно" переиграло "Волгарь"

"Тосно" с минимальным счетом выиграло у "Волгаря" в матче 31-го тура первенства ФНЛ. Гол на последних минутах встречи забил полузащитник Александр Макаров.

На данный момент "Тосно" занимает второе место в турнирной таблице, а "Волгарь" - 13-е.

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31-й тур

"Волгарь" (Астрахань) - "Тосно" (Тосно) - 0:1 (0:0)

Гол: Макаров, 89.

"Волгарь": Бучнев, Таказов, Калинин, Григорьев, Плиев, Скворцов (Сутормин, 62), Бибилов (Камилов, 54), Дышеков, Шалаев (Букия, 57), Кабутов, Отставнов (Веркашанский, 72).

"Тосно": Нигматуллин, Логашов, Никитин, Абазов, Сухарев, Чиркин (Мухаметшин, 80), Кашчелан, Альшин (Галиулин, 69), Макаров (Богаев, 90+1), Милевский (Кутьин, 46), Заболотный.

Предупреждения: Скворцов, 45. Отставнов, 49. Кашчелан, 56. Сухарев, 83. Веркашанский, 90+1.

Судья: Сухой (Люберцы).

12 апреля. Астрахань. Стадион "Центральный".