"Тосно" обыграл "Мордовию", "Шинник" и "Волгарь" сыграли вничью

"Тосно" в гостевом матче 21-го тура первенства ФНЛ обыграл "Мордовию" - 2:0. В другой встрече "Шинник" дома сыграл вничью с "Волгарем" - 1:1.

Первенство России

ФНЛ

21-й тур

"Мордовия" (Саранск) - "Тосно" - 0:2 (0:2)

Голы: Заболотный, 9 (0:1). Палиенко, 19 (0:2).

"Мордовия": Леонов, Осипов, Лебедев, Багаев (Чалов, 30), Иванов, Захарченко (Кот, 51), Деобальд (Дегтярев, 64), Кренделев, Пазин (Лукьянов, 82), Алхазов, Амбарцумян.

"Тосно": Нигматуллин, Дугалич, Сухарев, Буйволов, Чиркин, Палиенко (Киреенко, 90), Галиулин (Милевский, 83), Кашчелан, Мухаметшин, Богаев, Заболотный (Кутьин, 73).

Предупреждение: Иванов, 60.

Удаление: Леонов (Мордовия), 48.

Судья: Турбин (Москва).

9 ноября. Саранск. Стадион "Старт".

"Шинник" (Ярославль) - "Волгарь" (Астрахань) - 1:1 (0:0)

Голы: Сиротов, 69 (1:0). Плиев, 84 (1:1).

"Шинник": Малышев, Ятченко (Цховребов, 90+1), Гоцук, Евсеев, Царикаев, Чистяков, Сиротов, Митасов (Лаук, 67), Нетфуллин, Земсков (Султонов, 82), Низамутдинов (Подоляк, 87).

"Волгарь": Бучнев, Плиев, Стешин, Кирисов (Акбашев, 80), Букия (Радченко, 74), Болонин (Скворцов, 62), Шалаев, Сутормин, Дышеков, Кабутов, Веркашанский (Жабкин, 84).

Предупреждения: Стешин, 72. Скворцов, 86. Султонов, 90.

Судья: Фисенко (Владивосток).

9 ноября. Ярославль. Стадион "Шинник".