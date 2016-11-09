"Тосно" обыграл "Мордовию", "Шинник" и "Волгарь" сыграли вничью

"Тосно" в гостевом матче 21-го тура первенства ФНЛ обыграл "Мордовию" - 2:0. В другой встрече "Шинник" дома сыграл вничью с "Волгарем" - 1:1.
Первенство России
ФНЛ
21-й тур
"Мордовия" (Саранск) - "Тосно" - 0:2 (0:2)
Голы: Заболотный, 9 (0:1). Палиенко, 19 (0:2).
"Мордовия": Леонов, Осипов, Лебедев, Багаев (Чалов, 30), Иванов, Захарченко (Кот, 51), Деобальд (Дегтярев, 64), Кренделев, Пазин (Лукьянов, 82), Алхазов, Амбарцумян.
"Тосно": Нигматуллин, Дугалич, Сухарев, Буйволов, Чиркин, Палиенко (Киреенко, 90), Галиулин (Милевский, 83), Кашчелан, Мухаметшин, Богаев, Заболотный (Кутьин, 73).
Предупреждение: Иванов, 60.
Удаление: Леонов (Мордовия), 48.
Судья: Турбин (Москва).
9 ноября. Саранск. Стадион "Старт".
"Шинник" (Ярославль) - "Волгарь" (Астрахань) - 1:1 (0:0)
Голы: Сиротов, 69 (1:0). Плиев, 84 (1:1).
"Шинник": Малышев, Ятченко (Цховребов, 90+1), Гоцук, Евсеев, Царикаев, Чистяков, Сиротов, Митасов (Лаук, 67), Нетфуллин, Земсков (Султонов, 82), Низамутдинов (Подоляк, 87).
"Волгарь": Бучнев, Плиев, Стешин, Кирисов (Акбашев, 80), Букия (Радченко, 74), Болонин (Скворцов, 62), Шалаев, Сутормин, Дышеков, Кабутов, Веркашанский (Жабкин, 84).
Предупреждения: Стешин, 72. Скворцов, 86. Султонов, 90.
Судья: Фисенко (Владивосток).
9 ноября. Ярославль. Стадион "Шинник".