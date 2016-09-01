"Тосно" объявил о подписании Милевского

Нападающий Артем Милевский, как ранее и сообщал "СЭ", стал игроком "Тосно". 31-летний украинец поставил подпись под двухлетним контрактом, информирует пресс-служба клуба. За новую команду футболист будет выступать под номером 75. Последним клубом Милевского была румынская "Конкордия", за которую он забил пять мячей в 13 матчах.