"Тосно" объявил о подписании Милевского

Нападающий Артем Милевский, как ранее и сообщал "СЭ", стал игроком "Тосно". 31-летний украинец поставил подпись под двухлетним контрактом, информирует пресс-служба клуба. За новую команду футболист будет выступать под номером 75. Последним клубом Милевского была румынская "Конкордия", за которую он забил пять мячей в 13 матчах.
31-летний украинский нападающий #АртемМилевский подписал двухлетний контракт с #ФКТосно.https://t.co/D7avWEo3ii pic.twitter.com/TI3DVyNaCl– ФК ТОСНО (@fctosno) 1 сентября 2016 г.
marksan
dmasterspb______ Почему в Питере? Тосно играет в Великом Новгороде!
19:33
marksan
А зачем Тосно этот алкаш?
19:32
dmasterspb
Можно будет в Питере - пить!
18:35