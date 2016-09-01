18:20 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Тосно" объявил о подписании Милевского

0
0
0
3

Нападающий Артем Милевский, как ранее и сообщал "СЭ", стал игроком "Тосно". 31-летний украинец поставил подпись под двухлетним контрактом, информирует пресс-служба клуба. За новую команду футболист будет выступать под номером 75. Последним клубом Милевского была румынская "Конкордия", за которую он забил пять мячей в 13 матчах.

Дополнительная информация

http://fctosno.ru/news.php?readmore=2116

0
0
0

Материалы REN-TV

Видео задержания преступника, убившего двух человек на северо-востоке...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

marksan

dmasterspb______ Почему в Питере? Тосно играет в Великом Новгороде!

19:33

marksan

А зачем Тосно этот алкаш?

19:32

dmasterspb

Можно будет в Питере - пить!

18:35

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ