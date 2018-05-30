"Тосно" не получил лицензию для участия в первенстве ФНЛ

"Тосно" не получил лицензию для участия в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2018/19. Клуб подаст заявку на лицензию для выступления в чемпионате Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), сообщил генеральный директор "Тосно" Владимир Матюшенко.

– Не получили лицензию. У на есть не месяц, чтобы лицензироваться в ПФЛ. До 14 июня надо подать заявление, до 22 июня будет рассматриваться заявка. По поводу будущего – все непонятно, не могу ответить, – сказал Матюшенко.

В чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "Тосно" занял 15-е место. Также клуб выиграл Кубок России сезона-2017/18, однако из-за того, что не подал документы для получения лицензии УЕФА, не примет участия в Лиге Европы-2018/19. При этом, как сообщалось ранее, в матче за Суперкубок России против "Локомотива", который пройдет 27 июля в Нижнем Новгороде, "Тосно" сыграет в любом случае. (Арман МКРТЧЯН)